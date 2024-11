Calciomercato Milan – Maignan, rinnovo ai dettagli: ci siamo! Ecco le cifre

Dopo la bellissima prestazione contro il Real, il Milan sta trattando per il rinnovo di Mike Maignan: accordo vicinissimo

Calciomercato Milan - Maignan, il rinnovo è vicinissimo: ecco durata e cifre

Il mercato legato ai portieri è sempre stato un gioco di strategie. Il Bayern Monaco sta pensando al futuro post-Neuer, mentre il Manchester City sta ragionando su Ederson. Entrambi i club hanno manifestato interesse per il portiere rossonero nei mesi scorsi, ma senza mai andare avanti. Per il portiere rossonero però, resistere alle tentazioni non è stato assolutamente difficile: si trova bene al Milan e desidera costruire il suo futuro con il club.