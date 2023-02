Milan, Maignan in dubbio per il Tottenham: Sportiello serviva adesso

Mike Maignan è in dubbio per la partita di Champions League tra Milan e Tottenham: Sportiello sarebbe servito sin da subito e non a giugno

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla del mercato del Milan, focalizzando l'attenzione sui portieri presenti nella rosa di Pioli. L'unica certezza, in quel ruolo, è Mike Maignan. Certezza intesa come apporto che dà alla squadra in campo, cosa che non ha potuto dare in quanto è fermo da cinque mesi per un problema al polpaccio. Il francese è stato sostituito da Tatarusanu, spesso bersaglio dei tifosi per i troppi gol subiti dalla squadra. Le colpe, in realtà, non sono sue, ma è evidente che il portiere rumeno non dà le stesse garanzie di Maignan. Proprio per questo motivo, il Milan si è già assicurato Sportiello in vista della prossima stagione, anche se probabilmente sarebbe stato meglio averlo avuto sin da gennaio.

Con gli addii di Tatarusanu e Mirante al termine della stagione (entrambi sono in scadenza), il Milan vedrà la batteria dei portieri composta in questo modo: Maignan titolare, Sportiello il vice del francese e Vasquez come terzo portiere. Il colombiano è stato acquistato appena un mese fa, ma per Pioli non è ancora pronto. Motivo per cui non ha ancora fatto il suo esordio con la maglia del Milan. Il tutto senza dimenticare Jungdal, attualmente in presti all'Altach, in Austria. E il discorso non si ferma qui perché il club di via Aldo Rossi continua a tenere d'occhio il classe 2005 Noah Raveyre del Saint-Etienne. Milan, 8 giocatori in partenza: il punto sul mercato in uscita.