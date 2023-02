Ex Milan, Luiz Adriano vuole il Brasile: lo attende l’Internacional

Ricordate Luiz Adriano? L'attaccante che il Milan comprò per formare la coppia in avanti con Carlos Bacca. Se il colombiano, con tutti i suoi limiti, diventò uno dei fari di quell'attacco, lo stesso non si può dire del brasiliano, che non lasciò un grande ricordo in quel di Milanello. L'ex attaccante del Milan, Luiz Adriano, sarebbe in procinto di cambiare squadra. Obiettivo? Tornare in Brasile.