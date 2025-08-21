Pianeta Milan
Milan, Loftus-Cheek uomo chiave: può alzare il livello dei rossoneri

Ruben Loftus-Cheek, alla sua terza stagione nel Milan, è chiamato a riscattare un'ultima annata negativa. Importante per Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del campionato di Serie A 2025-2026 ormai alle porte, ha ipotizzato - squadra per squadra - chi potrebbero essere gli uomini chiave per le fortune delle contendenti: in casa Milan, la scelta è ricaduta su Ruben Loftus-Cheek.

Milan, Loftus-Cheek può tornare a ottimi livelli con Allegri

—  

Nel centrocampo a tre di Massimiliano Allegri, con giocatori di grande qualità e buon palleggio ma poco fisico (Luka Modrić, Samuele Ricci, Ardon Jashari), uno tra Youssouf Fofana e l'inglese classe 1996 dovrebbe giocare sempre o quasi. L'ex Chelsea, ha commentato la 'rosea', piace molto ad Allegri perché ha caratteristiche uniche nella rosa rossonera.

Incognita? Gli infortuni. Ma se sta bene è devastante

—  

Loftus-Cheek, infatti, ha una fisicità dirompente, è un centrocampista box-to-box, sa inserirsi in area. L’incognita è legata alle sue condizioni fisiche e alla tendenza agli infortuni. In due stagioni con la maglia rossonera ha saltato 37 partite per problemi fisici. In particolare l'ultima annata è stata disastrosa.

Ma se sta bene, come accaduto nella stagione 2023-2024, quando, sotto la guida di Stefano Pioli, fece 10 gol in 40 partite, può diventare devastante ed essere sicuramente un fattore nelle fortune della squadra rossonera.

