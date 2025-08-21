Milan, Loftus-Cheek uomo chiave: può alzare il livello dei rossoneri

Incognita? Gli infortuni. Ma se sta bene è devastante

Loftus-Cheek, infatti, ha una fisicità dirompente, è un centrocampista box-to-box, sa inserirsi in area. L’incognita è legata alle sue condizioni fisiche e alla tendenza agli infortuni. In due stagioni con la maglia rossonera ha saltato 37 partite per problemi fisici. In particolare l'ultima annata è stata disastrosa.