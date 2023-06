Milan, è fatta: Ruben Loftus-Cheek ha firmato il contratto con i rossoneri | PM

Dopo l'ufficialità di Marco Sportiello, il Milan ha messo a segno un altro colpo in entrata. Si tratta di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista prelevato dal Chelsea per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. In attesa di comunicato ufficiale, stando a quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it' il centrocampista inglese pochi minuti fa ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi quattro anni, dunque fino al 2027. Milan su Hjulmand: scambio con il Lecce >>>