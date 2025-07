Mattia Liberali, fantasista in scadenza di contratto nel 2026. Il giocatore ha segnato nella partitella odierna, ma il suo futuro al Milan è in dubbio

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero puntare a qualche giovane e qualche italiano. Non solo: il club deve pensare anche al futuro di vari giocatori delle giovanili rossoneri. Tra questi c'è Mattia Liberali, fantasista in scadenza di contratto nel 2026. Il giocatore ha segnato nella partitella odierna tra prima squadra e Milan Futuro, ma non ha ancora chiaro quali sia il suo futuro.