Milan, l’ex Niang ora vale 30 milioni: lo segue il Marsiglia

NEWS DALL’ESTERO – Sono davvero lontani i difficili tempi al Milan per M’Baye Niang.

L’attaccante senegalese ex Milan, da un anno e mezzo al Rennes, sembra davvero aver dato una svolta in positivo alla sua carriera da calciatore. Niang, 26 anni da compiere a dicembre, è diventato protagonista assoluto del club francese e i numeri sono finalmente dalla sua parte: 34 presenze fin ora in stagione condite da 14 gol e 2 assist. D’avvero niente male considerando anche che il Rennes sta volando in Ligue 1 (la squadra si trova attualmente terza in campionato a -8 dal Marsiglia secondo e a +1 dal Lille quarto). L’esplosione di Niang è così finita sotto gli occhi di tutti e stando a quanto riporta L’Equipe, il calciatore ora è seguito dal Marsiglia.

Il Rennes ha fatto sapere che non cederà il giocatore per meno di 30 milioni. Ricordiamo che, nell’agosto 2017, il Milan lo aveva ceduto al Torino per 14 milioni.

Per quanto riguarda il calciomercato del Milan c’è l’ok di un giocatore a trasferirsi a Milano in estate. Per scoprire di chi si tratta continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android