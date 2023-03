Milan, Leao ancora in bilico: nuovo vertice per il rinnovo di contratto

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci tra il Milan e gli agenti di Leao nuovi contatti per il capitolo rinnovo

Francesco Aliperta

Che la stagione di Rafael Leao sia la rappresentazione perfetta di quella del Milan potremmo capirlo dai numeri di questo 2023: 11 partite, delle quali 9 dal primo minuto, con soli 2 gol segnati e l'ultimo di questi risalente al 14 gennaio. Le parole, poi, di uno come Zlatan Ibrahimovic subito dopo la sconfitta contro l'Udinese, certificano il momento negativo del talento portoghese: "Al momento non mi sembra felice, anche se noi facciamo tutto il possibile per farlo stare bene. C’è tanta pressione su di lui ma non è vero che è meno bravo di un anno fa. Anzi, è ancora più forte: deve solo trovare il suo equilibrio".

Per questo motivo, forse, prima di unirsi alla Nazionale, Leao è volato in Portogallo per stare del tempo con la propria famiglia e gli amici più stretti. Magari avrà ascoltato proprio i consigli di Stefano Pioli: "Rafa non è affatto depresso ma gli suggerisco di stare accanto alle persone che lo fanno stare bene e che lo aiutano a crescere e migliorare".

Resta, di fatto, che qualcosa del Leao della scorsa stagione si sia perso e, come riportato stamani da La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe riprendere la trattativa per un rinnovo di contratto che appare sempre di più come una corsa contro il tempo. Un altro giro di contatti, infatti, parrebbe previsto per la settimana prossima. La società rossonera, nonostante tutto, non avrebbe perso le speranze di trattenere il talento portoghese, ma le ultime prestazioni mostrate in campo potrebbero diminuire il prezzo del suo cartellino. Quest'ultimo fattore potrebbe pesare molto anche in caso di vendita, dato che il contratto agli sgoccioli, ed una quotazione che appare in discesa, influenzerebbe molto un reinvestimento sul mercato della cifra incassata. Milan, Tomori troppo discontinuo: Maldini avrebbe individuato il sostituto.

