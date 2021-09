Milan-Lazio, Romagnoli tra tifo, ritorno in campo e possibile futuro

Alessio Romagnoli dovrebbe tornare titolare oggi pomeriggio in Milan-Lazio. Contratto in scadenza, futuro proprio nella Capitale? Il punto

Daniele Triolo

Oggi pomeriggio, in occasione di Milan-Lazio, dovrebbe tornare titolare, nel cuore della difesa rossonera, capitan Alessio Romagnoli. Questo perché Simon Kjaer, centrale impegnato con la Nazionale danese nell'ultima settimana (è andato anche in gol nell'ultimo match), potrebbe riposare in vista della trasferta di mercoledì in Champions League a Liverpool.

Fin qui, in stagione, Romagnoli ha giocato 2' a 'Marassi' contro la Sampdoria ed è rimasto in panchina per tutti e 90' contro il Cagliari, a 'San Siro', la settimana successiva. Non un gran viatico per un giocatore, che, giova ricordare, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2022.

Ad oggi non arrivano segnali su un possibile rinnovo di contratto e Milan-Lazio, paradossalmente, per Romagnoli può rappresentare la sfida tra il suo presente, quello rossonero, ed il futuro, quello biancoceleste. Non è un mistero, infatti, di come il capitano milanista, sin da piccolo, sia stato un tifoso della squadra capitolina. E proprio lì, nella Roma biancoceleste, potrebbe approdare dalla prossima stagione.

Claudio Lotito e Igli Tare sono in prima fila per regalare il cartellino di Romagnoli a Maurizio Sarri. Prima, però, di pensare all'annata 2022-2023 c'è un campionato da portare a termine, da grande professionista, come il numero 13 rossonero è sempre stato. Mister Stefano Pioli ha bisogno di Romagnoli e lui non si farà trovare impreparato: l'annata è lunga ed il Diavolo ha bisogno di tutti per raggiungere i propri obiettivi. Milan-Lazio, le probabili formazioni della partita di 'San Siro' >>>