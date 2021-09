Milan-Lazio, Pioli ammette: “Vorrei che Kessié firmasse il rinnovo”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Lazio, ha parlato anche di Franck Kessié: sia della sua situazione contrattuale sia del ritorno in campo

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato ieri, alla vigilia di Milan-Lazio , anche della situazione di Franck Kessié . Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. L'allenatore del Milan ha ammesso, senza mezzi termini, che, in merito la vicenda contrattuale del centrocampista ivoriano, auspicherebbe tanto una svolta positiva.

"Vorrei che Kessié firmasse il rinnovo - ha detto Pioli in conferenza stampa a Milanello -. Ma è una situazione che riguarda più il club ed il suo agente. Quando c'è una trattativa si va avanti per tanto tempo. È normale che sia così. Con Franck parlo sempre di campo, lo vedo motivato, sereno e positivo. Al momento non ci sono problemi".