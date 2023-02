Milan, ufficiale il trasferimento di Lazetic all’Altach di Klose

Uno dei nomi caldi in uscita dal Milan nel corso della sessione invernale di calciomercato è stato senza dubbio Marko Lazetic . Il giovane attaccante serbo inizialmente sembrava rientrare nei piani del tecnico Stefano Pioli , che poi ha aperto alla sua cessione.

Nonostante fosse nel mirino della Sampdoria, Lazetic ha scelto una meta estera e oggi è arrivata l'ufficialità del suo trasferimento all'Altach, club allenato da Miroslav Klose. A renderlo noto è la stessa società austriaca, che lo avrà in prestito fino al termine della stagione, quando poi il serbo tornerà in rossonero.