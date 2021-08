Milan, Laudisa: “Florenzi ha scelto i rossoneri: trattativa avanzata”

Il giornalista Carlo Laudisa, esperto di calciomercato, ha parlato della trattativa tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi

Il giornalista Carlo Laudisa, esperto di calciomercato , ha parlato della trattativa tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi . Come noto, il terzino destro giallorosso è in uscita dai capitolini e i rossoneri stanno trattando per averlo alla propria corte. La formula prescelta è quella di un prestito con diritto di riscatto, ma la Roma chiede l'obbligo . Questo il nodo da sciogliere perché Florenzi si leghi ai rossoneri, visto che ha già dato l'ok per il trasferimento .

A chiarire ulteriormente la situazione è stato, come anticipato, il giornalista Carlo Laudisa, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti: "Trattativa avanzata per Florenzi: il Milan sta insistendo per un diritto legato alle presenze mentre la Roma vorrebbe cederlo con obbligo di riscatto. Vedremo quanto sarà spedita la trattativa, ma il giocatore ha chiaramente scelto i rossoneri per rilanciarsi. Lo definirei una riserva di lusso: può essere da sprone per Calabria che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione". Milan, la nostra esclusiva con Drago, ex allenatore di Florenzi e Kessie. Ecco cosa ci ha detto.