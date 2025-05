Milan, la prima missione di Tare: fare muro al Man City per Reijnders

La prima missione di Igli Tare da direttore sportivo del Milan, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, è una di quelle complicate: cercare di resistere all'assalto del Manchester City per Tijjani Reijnders. Il manager dei 'Citizens', Pep Guardiola, lo vuole subito, già per il Mondiale per Club e insiste per averlo.