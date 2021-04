Milan, Kessie: adesso testa alla Champions, poi si penserà al rinnovo

Il contratto di Franck Kessie andrà in scadenza a giugno 2022. Il Milan penserà prima alla Champions, poi al rinnovo dell'ivoriano

Come se non bastasse una stagione praticamente perfetta, Franck Kessie ha dimostrato ancora una volta la sua importanza per il Milan. Il presidente ha messo a segno il gol del momentaneo 2-0 contro il Parma con un inserimento da dietro, sfruttando un bell'assist di Theo Hernandez. Oltre al gol c'è da sottolineare la solita partita in mezzo al campo piena di qualità e quantità. Attenzione però al contratto di Kessie, in scadenza a giugno del 2022. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' il Milan adesso è completamente concentrato ad ottenere un posto in Champions League ma, nei prossimi mesi, continuerà a condurre una trattativa per il rinnovo di contratto già iniziata da diverse settimane. Isco il sostituto di Brahim Diaz per il Milan? Lo scenario