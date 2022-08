“Ciao, forza Milan”: inizia l’era del belga De Ketelaere in rossonero

«L'interesse del Milan? Non sapevo come reagire. Dicono che non si può immaginare finché non sei qui. Quando lo senti e vedi i tifosi, finché non senti il vero calore di questo club e la passione. È diverso dal semplice parlarne», il commento di CDK. Il quale, oggi pomeriggio, sarà a Milanello per mettersi subito a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli. Il belga, classe 2001, è l'elemento perfetto per il modulo che il Milan adotta ormai da due anni.