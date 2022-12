Maignan, tempi lunghi. Milan, Sportiello già nel mercato di gennaio?

Mike Maignan, portiere del Milan, rischia di doversi fermare a lungo. Il Diavolo potrebbe far arrivare subito Marco Sportiello in rossonero

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come si allunghino i tempi di recupero di Mike Maignan, portiere del Milan costretto a rimandare il suo rientro in campo ed a saltare sicuramente anche la sfida in casa della Salernitana del prossimo 4 gennaio 2023.

L'estremo difensore francese è fermo già da tre mesi per un duplice infortunio al polpaccio. Il muscolo, però, continua a non essere completamente guarito e, pertanto, il recupero dell'ex Lille e PSG prosegue più lentamente del previsto. Maignan oggi farà rientro a Milano con la squadra e nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali per capire la reazione del muscolo alle sollecitazioni di questi giorni a Dubai.

Milan, Maignan ancora indisponibile. Incredibile ... — Il 'CorSport' ha specificato come non si tratterebbe di una vera e propria ricaduta. Ma il muscolo non risponde come avrebbe dovuto, quindi la ripresa procede a rilento. Un problema, questo, che il Milan non aveva messo in conto. Anzi sperava che Maignan potesse giocare l'amichevole in casa del PSV Eindhoven del prossimo 30 dicembre.

Con il passare dei giorni di allenamento del Milan a Dubai, però, il quadro clinico di Maignan si è fatto più chiaro: ancora troppo presto per rientrare. Salterà Salernitana-Milan, è a rischio anche per Milan-Roma dell'8 gennaio a 'San Siro'. Maignan si trascina questi problemi al polpaccio da ben tre mesi.

Il portiere transalpino ha giocato l'ultimo match il 18 settembre, poi ha saltato dodici partite tra Serie A (8) e Champions League (4). Il primo infortunio era arrivato il 23 settembre, durante una partita di Nations League con la Francia: un problema serio al gemello mediale. Il 19 ottobre, quando era giunto al termine del percorso riabilitativo, la ricaduta, con la grana al soleo.

Ha iniziato, dunque, la corsa contro il tempo per cercare di esserci ai Mondiali in Qatar con i 'Bleus', ma non ce l'ha fatta. Maignan, dunque, è tornato ad allenarsi con il Milan, ma in queste settimane il polpaccio è stato costantemente monitorato dallo staff medico rossonero. Che ha anche frenato, quando necessario, l'eccessivo entusiasmo di 'Magic Mike'.

Con tempi troppo lunghi, assalto a Sportiello — Questo perché i problemi non sono ancora passati del tutto. I tempi di recupero verranno stabiliti dai prossimi esami strumentali. Qualora il recupero di Maignan richiedesse tanto tempo, il Milan tornerebbe sul mercato per anticipare l'arrivo di Marco Sportiello dall'Atalanta. Il quale, attualmente, è previsto per il prossimo 1° luglio 2023, da calciatore svincolato.

Nel caso in cui, invece, il Diavolo lo volesse subito, dovrebbe trovare un accordo economico con i bergamaschi che, a loro volta, prima di cederlo dovrebbero trovare un sostituto. Il Milan, insomma, resta con il fiato sospeso tra Maignan e Sportiello.