Tanti i giocatori del Milan in prestito per l'Italia e l'Europa che si apprestano a finire la loro stagione. Ricordiamo che Cissé, in prestito al Catanzaro, ha finito la stagione per un grave infortunio. Ecco gli aggiornamenti dopo il week end della 34^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). Tra i difensori, resta soltanto Filippo Terracciano, che il Milan ha prestato alla Cremonese con la formula dell'obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro in caso di salvezza. Nell'ultimo turno è stato confermato titolare come terzino destro contro il Napoli, ma la sua partita è tutt'altro che memorabile. Un autogol e risultato complessivo di 4-0 a favore dei ragazzi di Conte. Attualmente terz'ultimi, per i grigiorossi sarà una battaglia testa a testa con il Lecce fino all'ultima giornata per rimanere in Serie A.