Milan, in corso un incontro dirigenziale: c’è anche Gazidis

Incontro dirigenziale a Casa Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – A Casa Milan è in corso in questi minuti un incontro tra il quadro dirigenziale rossonero. L’obiettivo primario è quello di fare il punto sulle trattative in corso e cercare di stringere il campo sui vari profili individuati per rinforzare la rosa di mister Stefano Pioli.

Dopo i vari incontri di mercato, oggi c’è stato anche quello con gli agenti di Ozak Kabak, è tempo di fare il punto. Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara oggi accoglieranno Diogo Dalot in arrivo dal Manchester United e pronto poi domani a visite mediche e firma sul contratto (prestito secco dai Red Devils).

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, si discuterà anche del budget preciso da destinare al centrale, dopo aver ascoltato le richieste dei vari club. Per adesso l’intesa non c’è con nessuno ma la certezza è che un centrale arriverà. Kabak è il primo della lista per la dirigenza ma serve avvicinarsi alla richiesta dello Schalke 04 che chiede la bellezza di 30 milioni, mentre il Milan ne ha offerti 15 più bonus.

