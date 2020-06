Milan, il futuro di Bonaventura divide i tifosi: giusto lasciarlo andare?

MERCATO MILAN – Sul campo convince ancora e risulta decisivo, ma il suo futuro sarà lontano dal Milan. E’ questo il paradosso che vede protagonista Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, che il 30 giugno (30 agosto ndr) vedrà scadere il proprio contratto con il club rossonero e dopo 6 stagioni dirà addio alla squadra che ha sempre creduto in lui in questi anni.

Il nuovo corso e la nuova linea della proprietà, tuttavia, punteranno a svecchiare ulteriormente la rosa e al quasi 31enne marchigiano non verrà proposto alcun prolungamento di contratto. Una storia che in qualche modo si conclude con un risvolto negativo dopo 173 presenze e 35 reti in rossonero. Anche contro il Lecce Jack ha dimostrato di essere un giocatore ancora molto utile alla causa e lo continuerà ad essere in queste sue ultime 11 gare col Milan.

Poi ci sarà il saluto. A fine stagione questa bella storia volgerà al termine e da professionista come è sempre stato, Bonaventura ringrazierà e dirà addio al club di via Aldo Rossi. Per lui non mancano le proposte, soprattutto Torino e Atalanta, ma a quanto pare Jack vuole attendere di sapere se il club granata conquisterà o meno la salvezza nella massima categoria. Poi scioglierà ogni dubbio con il Toro che ad oggi è in pole position.

Ma prima c’è un finale di campionato da concludere. I tifosi rossoneri su questo punto si sono divisi. In tanti considerano Jack un’importante risorsa, utile ancora e che meriterebbe il rinnovo sia per quanto fatto vedere nelle sue 6 stagioni in rossonero sia per il suo attuale rendimento in campo. Per altri, invece, l’infortunio e l’operazione al ginocchio dello scorsa stagione non gli hanno permesso di tornare ai suoi livelli e dunque non meriterebbe la conferma. Voi da che parte state?

