Milan, Ibrahimovic vuole bruciare le tappe: a breve il rinnovo / News

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sul recupero di Zlatan Ibrahimovic , operatosi al ginocchio dopo la vittoria dello scudetto da parte del Milan. Lo svedese ha già iniziato il percorso riabilitativo e ha intenzione di bruciare le tappe, ritornando in campo già nel mese di dicembre. Le sedute in piscina, la fisioterapie e i lavori specifici in palestra serviranno a rinforzare il muscolo intorno al ginocchio e, in tal senso, si intravedono già i primi segnali positivi . Difficile dire se il suo rientro sarà anticipato: a 41 anni niente va lasciato al caso, ma la volontà ovviamente c'è. Molto probabile, inoltre, che il 4 luglio, ovvero il giorno del raduno a Milanello, sarà presente insieme alla squadra.

Ovviamente non c'è ancora il rinnovo, che però arriverà dopo le firme di Paolo Maldini e Frederic Massara. Per i dirigenti dell'area tecnica il nuovo accordo dovrebbe essere formalizzato dopo il weekend, che vedrà l'ex capitano rossonero in compagnia della famiglia per festeggiare il proprio 54° compleanno. Il compito di Ibra va al di là delle prestazioni in campo: la sua presenza serve per far rendere al meglio i suoi compagni di squadra, indipendentemente dal ruolo occupato. Il prolungamento appare scontato e, per questo motivo, il classe 1981 non vede l'ora di ritornare ad essere il martello di sempre. Milan, Botman va al Newcastle: idea low cost dalla Svezia? Le ultime news