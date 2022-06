Il Milan guarda in casa Sassuolo: piacciono anche Scamacca e Raspadori

Il Milan guarda in casa Sassuolo. Non soltanto Berardi nel mirino rossonero, piacciono anche Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori

I neroverdi si sono confermati compagine molto forte anche nell'ultima stagione, con l'attacco che ha messo a segno 64 reti in totale. E i tre giocatori più importanti ne hanno portati ben 41 (16 Scamacca, 15 Berardi e 10 Raspadori). Un bottino da fare invidia alle big del campionato.

Scamacca ad oggi non è una priorità, vista la presenza in rosa di Olivier Giroud e l'imminente arrivo di Divock Origi, ma chissà che nella seconda metà del mercato la dirigenza milanista non possa valutare un altro investimento nel reparto offensivo. Per quanto riguarda, invece, Raspadori si tratta di un jolly buono per tutte le quattro posizioni dell'attacco rossonero. Il Milan monitora Berardi, ma non perde di vista anche i suoi compagni di reparto. Milan, dal Napoli un calciatore duttile per la trequarti? Le ultime news di mercato