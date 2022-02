Milan, per ‘La Gazzetta dello Sport’ calciomercato da 5 in pagella

Impietosa 'La Gazzetta dello Sport' nel giudicare il calciomercato invernale del Milan. Società rossonera praticamente ferma al palo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha stilato le pagelle del calciomercato invernale 2022: al Milan spetta la palma di società che si è mossa peggio di tutti durante il mese di gennaio.

Il Diavolo, infatti, ha rimediato un'insufficienza grave per quanto fatto nella sessione di 'riparazione' da Paolo Maldini e Frederic Massara. Al pari di Fiorentina e Lazio. La Juventus, per la 'rosea', è da voto 9 in pagella, seguita dall'Inter (voto 8). Quindi Torino (7,5), Roma (7), poi Genoa, Salernitana, Sampdoria e Venezia (6,5). Sufficienze, voto 6, per Atalanta, Cagliari, Napoli, Sassuolo e Verona.

Dunque, le prime insufficienze. Voto 5,5 a Bologna, Empoli ed Udinese. Il Milan di Stefano Pioli rimedia un 5 in pagella, così come i viola ed i biancocelesti. Dietro di loro, soltanto lo Spezia ('senza voto') che, come si ricorderà, non ha potuto operare sul mercato per via dell'inibizione inflittagli dalla FIFA la scorsa estate. Ma come ha motivato 'La Gazzetta dello Sport' il giudizio sul calciomercato invernale del Milan?

"Il piatto piange - si può leggere nel pagellone odierno -. Gli incidenti di percorso, con tanti infortuni, avevano fatto pensare a delle correzioni in corsa. Invece il management rossonero ha scelto di puntare sulle seconde linee in questa fase decisiva della stagione. I conti sono salvi, la virtuosa linea societaria continua a mietere consensi. Intanto, però, le rivali per i posti che contano si sono rinforzate". Milan, il grande obiettivo del mercato estivo per la trequarti >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI