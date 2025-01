La sessione di calciomercato invernale è alle porta ed il Milan Futuro ha bisogno di rinforzi. La squadra rossonera, allenata da Daniele Bonera, è alla sua prima stagione nel calcio professionistico. Attualmente, il Milan Futuro è 18esimo nel Girone B della Serie C ed è in zona playout. In Coppa Italia Serie C, invece, i rossoneri hanno perso ai quarti di finale contro il Caldiero Terme.