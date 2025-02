Milan, futuro incerto per Abraham, Saelemaekers e Joao Felix

Il Milan si trova a un crocevia importante nei prossimi mesi, con diverse decisioni da prendere riguardo ai giocatori arrivati in prestito tra l’estate scorsa e il mercato invernale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, alcune situazioni sono particolarmente delicate, a partire dal doppio scambio con la Roma che ha coinvolto Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers.

Saelemaekers, in particolare, sta vivendo un buon periodo alla Roma e i giallorossi sono molto soddisfatti delle sue prestazioni. La Roma cercherà di trattenerlo, possibilmente con un altro prestito o addirittura a titolo definitivo. Tuttavia, il Milan non è disposto a cederlo facilmente e potrebbe decidere di non dare il via libera alla sua partenza.