Nelle ultime ore si stanno rincorrendo senza sosta le voci relative ad un possibile esonero di Daniele Bonera dal Milan Futuro. La formazione rossonera che milita in Serie C, infatti, nella giornata di sabato 8 febbraio ha perso contro la Lucchese, diretta concorrente per la zona retrocessione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Matteo Moretto e Gianluigi Longari, attraverso un post sui rispettivi profili 'X', il favorito numero uno per sostituirlo, in caso di sollevamento dall'incarico, sarebbe Alberto Bollini, attuale Commissario Tecnico dell'Italia Under 19. Da capire in quali tempistiche avverrà tutto ciò.