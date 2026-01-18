Milan, i rossoneri tornano in campo questa sera contro il Lecce. Una gara molto importante per il Diavolo per tenere il ritmo dell'Inter e scavare un solco importante rispetto alla Juventus. Mattinata calda: bomba sul possibile futuro di Fullkrug. Il rinnovo di Maignan sempre più vicino. Camarda può tornare a casa, mentre il valore di Adrien Rabiot continua a salire. Ecco le top news di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
Milan, bomba sul possibile futuro di Fullkrug. Il rinnovo di Maignan sempre più vicino. Camarda può tornare a casa, mentre il valore di Adrien Rabiot continua a salire. Le top news di Pianeta Milan del 18 gennaio 2026