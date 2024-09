Gli ultimi risultati hanno fatto sì che la fiducia del Milan in Paulo Fonseca si riducesse davvero ai minimi termini. La sconfitta contro il Liverpool è stata solamente la goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno da tempo. Anche perché non è tanto il 3-1 contro i Reds, che erano più forti già prima che le squadre scendessero in campo. Il vero problema è la mancanza di proposta di gioco che si è vista. Questo preoccupa insieme ai due pareggi e la sconfitta contro il Parma in campionato.

A questo punto sembra che quella contro l'Inter sia l'ultima spiaggia per Paulo Fonseca, ma nelle ultime ore è emerso un retroscena da non credere. Come riferito da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul proprio profilo 'X', ha spiegato come in realtà in dirigenza ci sarebbe una fazione che avrebbe voluto esonerarlo già dopo la sconfitta contro il Liverpool. E non attendendo un eventuale ulteriore passo falso contro i nerazzurri.