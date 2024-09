I risultati mancano, sia in campionato sia in Champions League. Ma ciò che ha mandato Fonseca sul 'banco degli imputati', secondo il quotidiano romano, è l'atteggiamento del suo Milan. L'ex Lille e Roma, per ora, non è riuscito infatti a trasmettere nulla di ciò che aveva in mente. Voleva proporre un gioco dominante, invece il Diavolo è sistematicamente dominato dagli avversari.