Milan, Florenzi tra rientro sul campo e riscatto sul mercato

Alessandro Florenzi potrebbe tornare a disposizione per Verona-Milan. Intanto, spera di essere confermato in rossonero nel mercato estivo

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Alessandro Florenzi, difensore del Milan, tra campo e mercato. Partiamo dalle notizie sportive: Florenzi, operato al menisco interno del ginocchio sinistro all'inizio del mese di aprile, per via di una lesione riportata in occasione della sfida di 'San Siro' contro il Bologna, sta meglio.

Il classe 1991 sta recuperando bene, si è già allenato a parte non è escluso che in settimana possa aggregarsi al gruppo per allenarsi in maniera regolare. Tornando a disposizione, così, di mister Stefano Pioli per Verona-Milan di domenica sera, ore 20:45, allo stadio 'Bentegodi'.

Il quotidiano torinese, al contempo, ha fatto anche il punto di mercato su Florenzi, giunto al Milan, come noto, la passata estate dalla Roma con la formula del prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Lui spera di rimanere in rossonero.

Al Milan, infatti, il numero 25 si è trovato benissimo e ha instaurato un ottimo rapporto con i compagni, con lo staff tecnico e con l'intero ambiente del Diavolo. Il suo riscatto potrebbe essere esercitato, nonostante i due stop stagionali e le conseguenti operazioni.

Un po' perché, essendo italiano, farebbe comodo per le liste per la Serie A e per la Champions League. Un po' perché la cifra da spendere, per i rossoneri, non sarebbe di certo alta per un giocatore della sua qualità. Milan, per l'esterno offensivo si guarda in Premier: le ultime news di mercato >>>

