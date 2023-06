News Milan, firma sul contratto per Raveyre: giocherà in Primavera

Come riportato da Tuttomercatoweb, il giovane portiere francese, Noah Raveyre, ha firmato il contratto che lo farà diventare ufficialmente un giocatore del Milan. Il classe 2005, arrivato a parametro zero dal Saint Etienne, ha svolto le visite mediche quest'oggi per poi spostarsi al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva.