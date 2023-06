Milan Femminile, visite mediche per Staskova | (Video)

"ESCLUSIVA! Il MilanFemminile ha chiuso il colpo Andrea Staskova! Questa mattina ha effettuato le consuete visite mediche di rito ora sul contratto! Ecco il nuovo 9 , ex Atletico Madrid e Juventus Women". Primo colpo per la squadra di Ganz che in questa stagione ha fatto molto bene chiudendo terze in campionato. LEGGI ANCHE: PM NEWS - Milan, passi avanti per Güler