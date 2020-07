ULTIME NEWS MILAN FEMMINILE – Dopo i 3 colpi ufficializzati nella giornata di ieri, eccone un altro: torna in Italia Giorgia Spinelli, difensore centrale che può giocare anche come terzino sinistro. Ha militato nell’Atalanta e nell’Inter prima di trasferirsi per 3 stagioni in Francia allo Stade Reims.

Classe 1994 di Ponte San Pietro, Spinelli prenderà il posto di Stine Hovland che alcuni giorni fa ha salutato il gruppo delle rossonere.