Milan, febbraio il mese decisivo per il rinnovo di Giroud?

Il Milan ha dei problemi in attacco: i rossoneri in questo 2023, non hanno ancora trovato un gol delle loro punte. Olivier Giroud deve sbloccarsi per aiutare i rossoneri. Il francese sta anche discutendo il rinnvo di contratto.

Milan, febbraio il mese di Giroud?

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, ad inizio febbraio ci sarebbe l'incontro decisivo per il rinnovo di Olivier Giroud: ci sarebbe grande ottimismo, il francese dovrebbe prolungare per un altro anno, con possibile opzione per un'altra stagione. Il numero 9 rossonero dovrebbe firmare alle stesse cifre attuale, vale a dire circa 3,5 milioni di euro all'anno. Il Milan, quindi, potrebbe trattenere il suo bomber ancora per un po'. I rossoneri, però, dovranno anche guardare al futuro, considererando l'età avanzata del francese. La dirigenza rossonera potrebbe già essere alla ricerca del suo erede futuro.