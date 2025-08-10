Milan, fatta per De Winter: visite mediche in arrivo e il retroscena sulla Juventus

Inoltre, la Juventus, che ha cresciuto De Winter fin dall'Under 17, incasserà una percentuale del 15% sulla cifra totale dell'operazione, grazie a una clausola legata al numero di presenze del difensore belga.
CALCIOMERCATO MILAN
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan ha trovato l'accordo per l'acquisto di Koni De Winter, che andrà a sostituire il partente Malick Thiaw. Il club rossonero si è mosso rapidamente per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore.
L'intesa con il Genoa è stata raggiunta sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus. Con il giocatore mancano da definire solo gli ultimi dettagli del contratto. Le parti lavoreranno nella notte tra domenica e lunedì per finalizzare i termini di pagamento e le condizioni dei bonus. La chiusura definitiva dell'affare è prevista per domani 11 agosto, con le visite mediche programmate tra martedì e mercoledì.
Inoltre, la Juventus, che ha cresciuto De Winter fin dall'Under 17, incasserà una percentuale del 15% sulla cifra totale dell'operazione, grazie a una clausola legata al numero di presenze del difensore belga.
