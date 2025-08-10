Pianeta Milan
Milan, fatta per De Winter: visite mediche in arrivo e il retroscena sulla Juventus

Milan, fatta per De Winter: visite mediche in arrivo e il retroscena sulla Juventus - immagine 1
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan ha trovato l'accordo per l'acquisto di Koni De Winter: le cifre
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan ha trovato l'accordo per l'acquisto di Koni De Winter, che andrà a sostituire il partente Malick Thiaw. Il club rossonero si è mosso rapidamente per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore.

L'intesa con il Genoa è stata raggiunta sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus. Con il giocatore mancano da definire solo gli ultimi dettagli del contratto. Le parti lavoreranno nella notte tra domenica e lunedì per finalizzare i termini di pagamento e le condizioni dei bonus. La chiusura definitiva dell'affare è prevista per domani 11 agosto, con le visite mediche programmate tra martedì e mercoledì.

Inoltre, la Juventus, che ha cresciuto De Winter fin dall'Under 17, incasserà una percentuale del 15% sulla cifra totale dell'operazione, grazie a una clausola legata al numero di presenze del difensore belga.

