Milan, fatta per De Winter: visite mediche in arrivo e il retroscena sulla Juventus

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio , il Milan ha trovato l'accordo per l'acquisto di Koni De Winter , che andrà a sostituire il partente Malick Thiaw . Il club rossonero si è mosso rapidamente per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore.

L'intesa con il Genoa è stata raggiunta sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus. Con il giocatore mancano da definire solo gli ultimi dettagli del contratto. Le parti lavoreranno nella notte tra domenica e lunedì per finalizzare i termini di pagamento e le condizioni dei bonus. La chiusura definitiva dell'affare è prevista per domani 11 agosto, con le visite mediche programmate tra martedì e mercoledì.