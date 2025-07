(traduzione da flamengo.com.br) - Il Flamengo ha finalizzato il suo secondo acquisto in questa sessione di calciomercato di metà anno. Emerson Royal, terzino destro di 26 anni, precedentemente in forza al Milan in Italia, ha firmato un contratto con il club fino a dicembre 2028 e andrà a rafforzare ulteriormente la rosa del Flamengo nel campionato brasiliano, nella Copa do Brasil e nella Libertadores. Il nuovo acquisto del Flamengo indosserà la maglia numero 22.