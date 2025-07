Calciomercato Milan, Emerson Royal ha firmato con il Flamengo: i dettagli

Emerson Royal, terzino di proprietà del Milan, si appresta a diventare un nuovo giocatore del Flamengo. Dopo una stagione che non lo ha visto per nulla protagonista in positivo, con prestazioni al di sotto delle aspettative e un infortunio lungo che lo ha tenuto fuori per diversi mesi, il brasiliano sembrava ad un passo dal vestire la maglia del Besiktas. Si era già parlato di cifre e l'affare sembrava in chiusura, quando c'è stato l'inserimento improvviso e a sorpresa della società carioca, che ha piazzato la zampata decisiva per effettuare il sorpasso e convincere il Diavolo.