Milan, Emerson Royal ceduto al Flamengo: il comunicato ufficiale del club

Dopo appena una stagione in rossonero, Emerson Royal lascia il Milan e firma con il Flamengo fino al 2029. Il terzino destro brasiliano, arrivato la scorsa estate dal Tottenham per circa 15 milioni di euro più bonus, non ha convinto nella sua esperienza al Milan. In totale ha collezionato 26 presenze, senza mai brillare, prima di fermarsi a gennaio a causa di un infortunio al polpaccio che, tra l'altro, fece saltare il suo trasferimento al Galatasaray.