Milan, ecco le richieste di Raiola per Donnarumma: Maldini non ci sta

Mino Raiola, per far rinnovare Gigio Donnarumma con il Milan, ha presentato un conto salatissimo. Paolo Maldini non migliora la sua offerta

Daniele Triolo

La questione legata all'eventuale rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma entra nel vivo. Il club rossonero, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, vorrebbe chiudere la questione entro questa settimana. Sia in senso positivo, sia in senso negativo: un dentro o fuori, insomma, dal quale tanto il giocatore quanto il suo agente Mino Raiola non possono più sottrarsi.

Le immagini di Donnarumma che esulta e piange per la qualificazione in Champions League del Milan, della squadra che ha sempre amato sin da bambino, stridono, in queste ore, con le notizie sul suo futuro professionale. Il Diavolo ha offerto a Donnarumma un contratto di tre anni da 8 milioni di euro netti a stagione. Una soluzione, questa, che però non soddisfa Raiola.

Il procuratore ha chiesto, per fare in modo che il suo assistito firmi il rinnovo, un ingaggio di 10 milioni di euro. Inoltre, vuole 15-20 milioni di euro di commissioni per lui. Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, non intende alzare la propria offerta di un centesimo. Il club di Via Aldo Rossi ritiene una cifra 'monstre', quella legata al compenso dell'agente, e non vuole versarla. Vorrebbe dire, in sostanza, ricomprare il cartellino di un calciatore cresciuto nel vivaio.

Da qui, la virata del Milan su Mike Maignan, portiere campione di Francia con il Lille, che stamattina sta svolgendo le visite mediche con il club rossonero. Nemmeno la qualificazione in Champions League, dunque, e la preferenza di Donnarumma sulla permanenza al Milan, sembrano poter bastare affinché il numero 99 sia ancora il portiere della squadra di Stefano Pioli nella prossima stagione.

In Spagna parlano di un interesse del Barcellona su di lui: i catalani, però, devono prima vendere Marc-André ter Stegen. Sullo sfondo, c'è sempre la Juventus, club con il quale Raiola 'flirta' ormai da mesi su Donnarumma. Saranno ore e giorni caldissimi, questi, per il futuro di Gigio. Non ci resta che aspettare e capire cosa succederà. Milan, ecco Maignan: cifre e dettagli dell'operazione >>>