Milan, ecco di nuovo Brahim Díaz: “Felicissimo di essere tornato”

Brahim Díaz è nuovamente un calciatore del Milan. Nella serata di ieri ufficializzato il suo ritorno dal Real Madrid per due stagioni

Daniele Triolo

Nella serata di ieri il Milan ha ufficializzato il ritorno di Brahim Díaz dal Real Madrid. Il fantasista di Málaga, dopo la prima, buona stagione trascorsa in maglia rossonera (7 gol e 4 assist in 39 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia), torna, dunque alle dipendenze del tecnico Stefano Pioli.

Il tema Brahim Díaz è trattato da tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Milan e Real Madrid, nei loro comunicati stampa ufficiali, hanno parlato di una cessione del giocatore in prestito biennale, fino al 30 giugno 2023. Quello che non viene specificato è che, nell'operazione, sono previste due clausole.

Il Milan ha preso Brahim Díaz per due stagioni in prestito oneroso, per un totale di 3 milioni di euro: i rossoneri, dunque, pagheranno 1,5 milione l'anno alle 'Merengues' per il giocatore. Quindi, il Diavolo avrà la facoltà, al termine delle due annate di prestito, di riscattare il cartellino del giocatore andaluso.

Per 'La Gazzetta dello Sport' e per il 'Corriere dello Sport', lo potrà fare versando al Real Madrid 22 milioni di euro; 'Tuttosport', invece, ritiene che ne bastino 19. In definitiva, non è ancora chiaro se l'affare Brahim Díaz, al Milan, costerebbe in totale 22 o 25 milioni di euro. È certo, invece, che i 'Blancos' potranno contro-riscattarlo tra due anni versando 27 milioni di euro ai rossoneri.

Intanto, ciò che conta è il presente. Il giocatore, che ha lasciato il numero 21 dell'annata passata per indossare il prestigioso numero 10, lasciato libero da Hakan Calhanoglu, ha subito dichiarato: "Sono felicissimo di essere tornato al Milan. Grazie a tutti i tifosi per l'affetto e per il sostegno. Forza Milan!". Ieri il funambolo spagnolo si è già allenato a Milanello.