Milan, duello per Cambiaso: la Juventus resiste ai rossoneri e ad un’altra big

La sua duttilità tattica, che gli permette di agire su entrambe le fasce, unita alla stima lo lega ad Massimiliano Allegri, lo rendono un obiettivo primario per la nuova impostazione milanista.

Il Napoli, invece, guidato da Antonio Conte, è impegnato in una profonda opera di rinnovamento delle proprie corsie esterne. Il nome di Cambiaso figura in cima alla lista dei desideri del DS Manna, che vede in lui un elemento ideale per la rifondazione della squadra partenopea.

Le sirene europee: Atletico Madrid e Bayern Monaco osservano — L'interesse per Cambiaso non si limita al panorama italiano. Anche all'estero, due big europee mantengono gli occhi ben aperti. Dalla Spagna, l'Atletico Madrid continua la sua ricerca di un terzino sinistro, soprattutto dopo aver visto sfumare la trattativa con il Milan per Theo Hernandez.

In Germania, il Bayern Monaco non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il giocatore e potrebbe tornare alla carica.