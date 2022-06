Milan, Duarte verso il riscatto: ma il Basaksehir vuole uno sconto

Tra i giocatori in uscita in questo calciomercato per il Milan c'è quello di Leo Duarte. Le ultime sul futuro del brasiliano

Redazione

Leo Duarte è di ritorno temporaneo al Milan dopo una stagione e mezzo passata all'Istanbul Basaksehir. Il difensore brasiliano è diventato un titolarissimo della squadra turca, disputando ben 56 partite. Da oggetto misterioso in rossonero, il classe '96 sembra aver finalmente trovato la sua dimensione. Era arrivato nell'estate del 2019 per 11 milioni di euro dal Flamengo.

Il Milan è ora in trattativa con il Basaksehir per l'esercizio del diritto di riscatto di Duarte. La cifra pattuita ai tempi era di 5,5 milioni di euro, ma, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, si sta ragionando su un eventuale sconto. Le parti sono in contatto continuo per raggiungere una fumata bianca nel più breve tempo possibile. Il futuro del giocatore sembra comunque essere in Turchia.