Milan, ricordi Douglas Luiz? Ha rinnovato con l’Aston Villa / News

Nell'ultima sessione di calciomercato il Milan, tra le altre cose, ha cercato un sostituto di Franck Kessie a prescindere dalla cessione di Tiemoué Bakayoko. La scelta, alla fine, è ricaduta sul bela classe 2002 Aster Vranckx. Ma prima però, con molta insistenza, uno dei nomi che più è stata in orbita rossonera è stato quello di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, come comunicato dall'Aston Villa con una nota ufficiale, ha sottoscritto il rinnovo di contratto, precedentemente in scadenza nel 2023. "Un contratto a lungo termine": non viene svelata nessuna data precisa.