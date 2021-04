Milan, Donnarumma e le commissioni di Raiola. Elliott infastidito | News

Prosegue la trattativa tra il Milan e Donnarumma per il rinnovo di contratto. Raiola chiede commissioni alte per il rinnovo

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Il club rossonero ha offerto ben 8 milioni di euro per il prolungamento, ma Mino Raiola prende tempo. Il procuratore, in questo momento, non ha offerte concrete in mano, ma cercherà di ottenere il massimo, visto che Gigio viene considerato uno dei portieri più forti del mondo.