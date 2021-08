Milan, domani alle 13:45 la conferenza stampa di Pellegri | PM News

Pietro Pellegri è un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante si presenterà in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi domani alle 13:45

Pietro Pellegri è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante si presenterà in conferenza stampa agli organi di stampa ed anche ai suoi nuovi tifosi domani, 26 agosto, alle 13:45. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal Monaco, che potrebbe diventare obbligo in caso al verificarsi di determinate condizioni. Pellegri indosserà la maglia numero 64 e, inoltre, proverà a riscattare le ultime stagioni deludenti. Milan, ecco Bakayoko: le ultime sul ritorno del centrocampista francese >>>