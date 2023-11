Milan, dal difensore all’attaccante: le occasioni del mercato invernale

Anche il reparto dei centrali necessiterebbe di una piccola aggiunta. Kjaer continua ad alternarsi fra campo e infermeria, Kalulu lo rivedremo probabilmente a marzo e Pellegrino sembra non convincere troppo. Il Milan potrebbe dunque operare anche in questa direzione e, come riportato da La Gazzetta dello Sport stamani, l'ultimo nome trapelato è quello di Benoit Badiashile, difensore di proprietà del Chelsea. 22 anni e solo una presenza con la maglia dei Blues in questa stagione: i parametri perfetti per un'operazione invernale.

Il centrocampista — Per quanto riguarda il centrocampo, invece, il colpo più atteso è il ritorno di Ismael Bennacer. L'algerino è tornato ad allenarsi con il gruppo e il suo rientro sembra sempre più vicino. Un giocatore fondamentale, una pedina chiave che ha rappresentato la base dei traguardi raggiunti in questi anni dai rossoneri. Con lui in campo, il Milan ne guadagnerebbe in tutto: qualità, quantità ed equilibrio. Non vediamo l'ora di rivedere Ismael sul prato di San Siro.

L'attaccante — Sul reparto offensivo, infine, vi sono ancora le scorie estive. Il mancato arrivo di Mehdi Taremi e le deludenti prestazioni di Luka Jovic gridano vendetta. Il grande sogno del Milan si chiama Jonathan David e i rossoneri potrebbe anche approfittare del periodo poco brillante del nazionale canadese: 18 presenze e solo 4 gol e due assist con il Lille. Da quello che ci risulta, il prezzo è comunque alto, si parla di 40 milioni di euro, ma il buon rapporto fra i due club potrebbe portare a piacevoli sorprese.

Il secondo nome è quello di Santiago Gimenez, attaccante messicano di proprietà del Feyenoord. Le statistiche parlano per lui: 15 presenze, 15 gol e 3 assist. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan si vorrebbe portare avanti e avrebbe già stabilito i primi contatti con il club olandese. Acquistarlo già a gennaio pare essere impresa assai ardua, ma 'prenotarlo' per giugno rappresenterebbe una mossa molto intelligente, atta a bruciare la ferrea concorrenza dei top club europei.

Concludiamo, poi, con Serhou Guirassy, incredibile sorpresa della Bundesliga. Un ruolino di marcia impressionante per questo classe '96: 10 presenze, 16 gol e 2 assist. Il Milan continua a sondare il terreno con lo Stoccarda, club che ne detiene il cartellino, ma vorrebbe prima capire se le assurde prestazioni del centravanti guineano siano frutto di un exploit momentaneo. Il rischio di un Piatek bis è sempre dietro l'angolo... LEGGI ANCHE: Difensore, spunta un altro nome per il Milan di gennaio >>>

