Milan, Di Stefano: “Maldini e Massara ripartiranno da Pioli”

Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' per il Milan, ha parlato della quasi certa conferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera

Peppe Di Stefano , inviato di 'Sky Sport' per il Milan , ha parlato così, da Milanello , del futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. 'Rumors' di calciomercato , infatti, riferiscono di un allenatore a rischio qualora non centrasse la qualificazione alla prossima edizione della Champions League .

"Il futuro di Pioli non è legato alla Champions. E' vero che il Milan ha degli obiettivi e non arrivare in Champions sarebbe una grande delusione, ma non si può cancellare quello che ha fatto in questo anno e mezzo", ha detto Di Stefano sul lavoro svolto dal tecnico emiliano alla guida della compagine rossonera".