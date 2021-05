Milan, Di Marzio: “Occhi su Schouten del Bologna, c’è anche l’Atalanta”

Il Milan è pronto a puntare su Schouten nel prossimo mercato. I rossoneri se la vedranno con l'Atalanta. Ecco le parole di Di Marzio.

Nella prossima sessione di calciomercato il Milan proverà a rinforzarsi e tra gli obiettivi a centrocampo c'è Jerdy Schouten, centrocampista olandese classe 1997 del Bologna. Di questo ha parlato Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Ecco le sue parole: "Possibile obiettivo a centrocampo per Milan e Atalanta. Possibile, perché il Bologna al momento fa muro: piace ai rossoneri e ai nerazzurri il centrocampista del Bologna Jerdy Schouten, protagonista di una buona stagione nella squadra allenata da Mihajlovic. Il giocatore rossoblù è seguito dai due club di Serie A, in attesa che presentino una proposta ufficiale. Al momento, però, Sabatini e Bigon non hanno ancora stabilito se privarsi del giocatore o meno per la prossima stagione".