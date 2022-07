Milan, Di Marzio: “De Ketelaere domani in Italia, visite lunedì”

Charles De Ketelaere si può considerare un nuovo calciatore del Milan . Il belga, riferisce Gianluca Di Marzio su Instagram, è atteso domani in Italia . Visite mediche fissate , invece, per lunedì mattina . Una telenovela lunghissima, che ha visto l'epilogo felice per i rossoneri soltanto nella giornata di ieri. Il Brugge, infatti, ha accettato l'ultima offerta del Milan per De Ketelaere: 32 milioni di euro di parte fissa, più altri 4 sotto forma di bonus ed una percentuale (attorno al 15%) sulla futura rivendita .

Il calciatore belga conoscerà Stefano Pioli ed i suoi nuovi compagni di squadra nella giornata di mercoledì, in cui è fissata la ripresa degli allenamenti. De Ketelaere, però, essere già a Milanello lunedì o martedì per riprendere i ritmi, visto che ha saltato diverse sedute e alcuni impegni (ufficiali e non) con il Bruges. Il tutto in vista di un possibile debutto il 6 agosto, in amichevole contro il Vicenza.