Milan, destino segnato per Theo Hernández: multa ora, via a giugno

Theo Hernández, infatti, ha incassato il primo cartellino giallo al 44', per un fallo evitabile. Per giunta, da diffidato: un provvedimento che gli avrebbe fatto comunque perdere il match d'andata degli eventuali ottavi di finale. Quindi, al rientro dall'intervallo, al 51', il secondo cartellino giallo.

Milan, l'espulsione di Theo Hernández costa la Champions League — Dopo uno scambio in area con Rafael Leão, il tuffo nel tentativo, palese, di cercare un calcio di rigore. L'arbitro polacco Szymon Marciniak, noto per essere inflessibile ed autorevole, ha quindi ratificato l'espulsione. In quel momento, Theo Hernández è sembrato sorpreso e si è convinto ad uscire dal campo solo dopo diversi secondi.

Nessuno, ha fatto notare il quotidiano sportivo nazionale, gli si è avvicinato per un gesto di conforto. Theo ha sceso le scalette che dal prato di 'San Siro' portano agli spogliatoi e decretato, di fatto, l'eliminazione del Milan dalla Champions. La squadra di Conceição, che era andata in vantaggio con Santiago Giménez dopo pochi secondi, pareggiando di fatto subito lo 0-1 di Rotterdam, ha infatti subito poi il pari olandese e non è riuscita più a rendersi pericolosa.

Theo Hernández ha dunque aggiunto questo brutto quadro alla "lunga galleria degli orrori stagionali", per dirla con 'La Gazzetta dello Sport'. Pessimo nella partita di andata, folle in quella del ritorno. Il Milan pensa, ora, di punire la simulazione costata cara (ben 11 milioni di euro per la qualificazione agli ottavi di Champions ...) con una multa. Conceição, al termine della partita, lo ha 'assolto', mettendoci lui la faccia ed assumendosi le responsabilità del fallimento europeo dei rossoneri.

Al termine della stagione le parti si separeranno — È quindi possibile che sabato, in Torino-Milan, Theo Hernández possa scendere in campo dall'inizio, anche per la mancanza di alternative di livello. Il futuro, però, appare segnato. Difficilmente, secondo il quotidiano sportivo nazionale, il numero 19 sarà ancora a Milanello ai nastri di partenza della stagione 2025-2026.

C'è una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026, ma le parti non sono mai entrate nella fase della definizione. E alla luce delle sue prestazioni sul terreno di gioco, è anche difficile attrarre investitori sul francese. Nell'ultimo calciomercato invernale, infatti, l’unica proposta concreta era arrivata dal Como.

Oltre 7 milioni di euro netti di stipendio al giocatore, circa 50 milioni di euro al club: il no è stato di Theo, non della società. Che ora aspetta solo nuove offerte. La storia tra Theo Hernández e il Milan può di fatto essersi conclusa qui, con un triste rosso rimediato in una gelida serata meneghina.