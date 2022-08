Milan, De Ketelaere ha deciso: ecco il numero di maglia / News

Dopo aver sostenuto le visite mediche e aver ottenuto l'idoneità sportiva, Charles De Ketelaere si è recato a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime cinque stagioni. Nel frattempo, come riferisce l'inviato di 'Sky Sport' Peppe Di Stefano, il belga classe 2001 ha scelto il proprio numero di maglia. Si tratta di una conferma .

"Da quanto ci risulta De Ketelaere ha scelto il numero 90. Non è una novità dal momento che è lo stesso che indossava anche nel Brugge. Ma quando esordirà il giocatore? Innanzitutto lo vedremo domani con la squadra. Sabato farà parte della spedizione in treno a Vicenza. Il 13 inaugurerà il Milan inaugurerà il campionato da Campione d'Italia e sarà la prima di De Ketelaere all'interno del mondo rossonero. Sarà una presentazione spontanea, i tifosi vogliono esultare per un colpo di mercato. Non è un Pallone d'Oro, ma ha le caratteristiche per diventare un protagonista del calcio europeo".